Carolina Dieckmann fala sobre como lida com notícias relacionadas a saúde de Preta Gil: Preciso de umas horas

Não é novidade para ninguém que Carolina Dieckmann e Preta Gil são amigas de longa data, não é? Em entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem, a atriz se abriu sobre como está sendo lidar com a doença da cantora. Vale lembrar que, desde 2023, ela trata um câncer no intestino.

Segundo a atriz, que está no ar em Vale Tudo, novela das nove da TV Globo, Preta costumava omitir algumas informações sobre seu tratamento pela fama dela de ser mais sensível.

- Sou a pessoa que mais sente no mundo, tenho a lua em peixes. Ela não consegue mais tanto driblar a notícia. Mas preciso, sim, de umas horas. Porque quando encontro Preta, não consigo me controlar e posso atrapalhar. Preta é minha melhor amiga, tudo que vivemos juntas, como a gente está na vida uma para a outra.

Ainda de acordo com Carolina, Gil a ensina muito sobre a vida:

- Ela está sempre surpreendendo. Existe a dor profunda pelo que está acontecendo com ela, vontade de estar perto para ela nunca se sentir sozinha. Ao mesmo tempo, tem aprendizados. Ela é uma fênix, de uma força e energia tão linda. Na hora em que você acha que ela vai falar uma coisa, ela vem te dá uma porrada. Me ensinava subindo no rio trio e segue me ensinando na cama de um hospital. É só aula. Quando teve que amputar o reto, resolveu ir para Nova Iorque viver uma semana como se não tivesse câncer. Ficou todo mundo assim: Pode?. Ela tomou a decisão e foi. Voltou pronta para operar.

Em 2024, Preta, que estava em remissão, descobriu que a doença havia voltado em quatro lugares diferentes. Parte do tratamento, nessa nova fase, contou com a amputação do reto e o uso permanente de uma bolsa de colostomia. Recentemente, em entrevista ao Domingão, a cantora contou que não existem mais tratamentos para ela no Brasil e que, por isso, pretende ir aos Estados Unidos para buscar alternativas para o seu caso.