Pescados: 37 espécies de peixes brasileiros poderão ser exportados à China

O Brasil poderá exportar 37 espécies de peixes à China, a partir da abertura de mercado formalizada na terça-feira, 23, entre os países. O protocolo firmado, obtido pelo Broadcast Agro, autoriza a entrada na China de peixes de pesca extrativa do Brasil, ou seja, por captura no mar, rios ou lagos, e amplia o rol de peixes de cultivo liberados para o comércio. Entre as espécies de pesca extrativa estão atum, piramutaba e pescada gó.

As negociações com a China para a exportação dos pescados brasileiros começaram em 2016, segundo o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua. "Era um pleito antigo da Câmara Setorial de Pescados do Ministério da Agricultura. Agora todos os pescados de origem extrativa que atendem aos requisitos da China podem ser exportados, o que significa mais oportunidades para o setor pesqueiro brasileiro", disse. "A China reforça a parceria estratégica com o Brasil. Esse avanço representa o fortalecimento das nossas exportações e o crescimento das perspectivas de diversificação de mercados, ao mesmo tempo em que reforçamos nossos compromissos com nosso principal parceiro comercial no agro, a China", afirmou em nota.

A China importou US$ 17,9 bilhões em pescados no ano passado, segundo dados do Ministério da Agricultura. O setor produtivo estima que o Brasil poderá alcançar pelo menos US$ 1 bilhão ao ano deste mercado. Segundo Rua, o protocolo sanitário assinado entre os países prevê um processo de habilitação simplificada. As empresas interessadas em exportar os peixes ao mercado chinês deverão se habilitar juntamente ao Ministério da Agricultura, que deverá informar à Administração Geral das Alfândegas da China (GACC, autoridade sanitária do país) a lista de empresas aptas à comercialização.

A Associação Brasileira das Indústrias de Pescado (Abipesca), que representa 90% das empresas exportadoras de pescados do Brasil, cita como avanço, além da exportação dos pescados, a ampliação da lista de espécies de peixes de cultivo que poderão ser embarcados ao país asiático pelo novo protocolo acordado. "Estimamos incremento de US$ 200 milhões nas vendas à China em 2026. Em três a quatro anos, o Brasil pode chegar a US$ 1 bilhão em vendas à China", afirmou o presidente da Abipesca, Eduardo Lobo, à reportagem.

Na análise da Abipesca, há "grande potencial" de exportação sobretudo de camarão vannamei, tilápia, tambaqui, pirarucu, piramutaba e pescada gó. Hoje, o principal produto de pesca extrativa exportado ao país é a lagosta, com embarques em média de US$ 50 milhões por ano. "Em torno de 35 indústrias brasileiras já estão habilitadas à exportação de pescados para a China. Vamos, primeiramente, avaliar a demanda chinesa para estruturar novos investimentos no parque industrial", pontuou.

A abertura do mercado chinês para o pescado extrativo brasileiro foi formalizado ontem em reunião bilateral entre a vice-ministra da Administração Geral das Alfândegas da China (GACC, autoridade sanitária do país), Lyu Weihong, com a área técnica do Ministério da Agricultura, na sede da pasta em Brasília. A delegação chinesa estava no Brasil em decorrência da etapa ministerial do Grupo de Trabalho de Agricultura do Brics Brasil 2025, ocorrida na última semana.

O governo brasileiro nutria a expectativa de concluir a negociação técnica com as autoridades chinesas desde novembro, na ocasião da visita do presidente Xi Jinping ao Brasil. Agora, as negociações técnicas para o acordo do certificado sanitário foram finalizadas.

No ano, o Brasil acumula 350 aberturas de mercado para produtos agropecuários nacionais.

Veja abaixo as espécies inclusas no protocolo sanitário entre os países:

Atlantic Red Crab Chaceon Notialis

B-Liner Rhomboplites aurorubens

Bluefin Tuna Thunnus thynnus

Blue Runner Caranx crysos

Butterfish Peprilus Paru

Crevalle Jack Caranx hippos

Highwaterman catfish Hypophthalmus edentatus

Horse Mackerel Trachurus spp.

King Weakfish Macrodon ancylodon

Lane Snapper Lutjanus synagris

Leaf or A. Bumper Chloroscombrus chrysurus

Leatherjacket or Triggerfish Balistes spp

Lisa or Mullet Mugil liza

Monkfish Lophius gastrophysus

Parrot Fish Sparisoma spp

Piramutaba Brachyplatystoma vaillantii

Pirarucu; Giant Arapaima; Paiche Arapaimas gigas

Red Snapper Lutjanus Purpureus

Royal Crab Chaceon Ramosae

Seatrout Cynoscion guatucupa

Small Eye Croaker Nebris microps

Snook Centropomus undecimalis

Spotted Sorubim Pseudoplatystoma corruscans

Strawberry Grouper Cephalopholis fulva

Swordfish Xiphias gladius

Tambaqui Colossoma macropomum

Tilapia Oreochromis niloticus

Tuna Thunnus spp.

Vannamei Shrimp Litopenaeus vannamei

White Albacore Thunnus alalunga

White Croaker Umbrina spp.

Yellow Croaker Micropogonias furnieri

Yellow Tail Snapper Ocyurus chrysurus

Oyster Crassostrea gigas

Oyster Crassostrea gasar

Mussel Perna perna

Scallop Nodipecten nodosus