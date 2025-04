Mariana Rios fala sobre aceitação e chora ao comentar sobre tentativa de gravidez

Mariana Rios usou suas redes sociais nesta quarta-feira, dia 23, para compartilhar um teaser do primeiro capítulo da quinta temporada do documentário Basta Sentir Maternidade.

No vídeo de poucos segundos, a atriz apareceu bem emocionada e lamentando o telefonema que recebeu do seu médico, o doutor João. Vale pontuar que Mariana está tentando engravidar.

- Oi, pessoal. Como eu estou dividindo tudo com vocês... Eu acabei de receber uma ligação do meu médico, do doutor João. A gente tinha conseguido um número muito bom de embriões... Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou acordar melhor, disse.

Na legenda, ela ainda escreveu:

Eu esperava, do fundo do meu coração, começar a quinta temporada do meu documentário no Basta Sentir Maternidade com uma notícia feliz. Para tudo aquilo que foge ao nosso entendimento existe apenas uma palavra: Aceitação! E é com ela que sigo agora!

Através dos comentários, Mariana recebeu o carinho e apoio de diversas amigas famosas:

Eu parei por isso e sei como é difícil! Foram muitos meses de muita luta! Mas não desista nunca, Deus tem planos para você, força!, comentou Bárbara Evans.

Te entendo Mari, mas tenha certeza que logo mais você vai entender o porque uma demora! Mantenha sua fé que Deus cuida de tudo, escreveu Gabriela, ex-Pugliesi.

Sinto muito querida, lamentou Tatá Werneck.