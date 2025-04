Taxas no novo consignado são a metade na média sem garantia, diz secretário da Fazenda

O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, disse nesta quarta-feira, 23, que as taxas de juros dos empréstimos do novo crédito consignado têm sido em cerca da metade das taxas cobradas em empréstimos sem garantia.

As operações ainda contam, segundo o secretário, com uma "enorme competição" entre os bancos dentro do "maior marketplace de crédito para pessoa física no mundo". Foram quase R$ 8 bilhões emprestados na nova modalidade até agora.

A declaração foi feita no CNN Talks, evento promovido pela CNN Brasil.

O secretário disse ainda que uma fatia de 60% a 70% dos créditos tem sido concedida para pessoas renegociarem dívidas antigas, que são mais caras.

"E pelo prazo maior, as parcelas estão caindo em até um terço, na média pela metade. Isso aumenta renda disponível, facilita o pagamento de empréstimo. Grande parte da população brasileira tem dívida. O que queremos fazer no fundo com isso é um programa de redução de juros, pessoas continuarão obtendo crédito, mas será um crédito mais barato", afirmou o secretário.