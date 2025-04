Trump critica Zelensky e diz que 'ninguém pede' que Ucrânia reconheça a Crimeia como russa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou declarações do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre a Crimeia, chamando-as de "inflamatórias" e prejudiciais às negociações de paz com a Rússia. Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que o líder ucraniano "está se gabando na primeira página do Wall Street Journal" ao dizer que "a Ucrânia não reconhecerá legalmente a ocupação da Crimeia. Não há nada para discutir aqui".

Para Trump, esse tipo de postura "é muito prejudicial para as negociações de paz com a Rússia, já que a Crimeia foi perdida há anos sob os auspícios do presidente 'Barack Hussein Obama', e nem sequer é um ponto de discussão". Ele argumentou que "ninguém está pedindo a Zelensky que reconheça a Crimeia como território russo", mas provocou: "se ele quer a Crimeia, por que não lutaram por ela 11 anos atrás, quando foi entregue à Rússia sem um tiro ser disparado?"

O republicano também sugeriu que a Ucrânia deveria buscar um acordo em vez de prolongar o conflito. "A situação da Ucrânia é desesperadora. Ele pode ter paz ou lutar por mais três anos antes de perder o país inteiro", escreveu. Segundo Trump, "estamos muito perto de um acordo, mas o homem sem 'nenhuma carta na mão' deveria, finalmente, RESOLVER ISSO".

Trump ainda declarou que não tem ligações com a Rússia, mas que se importa em salvar "em média, cinco mil soldados russos e ucranianos por semana, que estão morrendo sem motivo algum". Para ele, a fala de Zelensky "não fará nada além de prolongar o 'campo da morte', e ninguém quer isso". "Espero poder ajudar a Ucrânia e a Rússia a sair dessa BAGUNÇA COMPLETA E TOTAL, que nunca teria começado se eu fosse presidente!", concluiu.