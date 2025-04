Sean Lennon compartilha comentário sobre meio-irmão Julian: 'Duas pessoas que John mais amava'

Sean Lennon, filho de John Lennon com Yoko Ono, compartilhou um comentário raro sobre a relação com o meio-irmão Julian Lennon. Mais velho, Julian também é músico e fruto do casamento do ex-Beatle com sua primeira mulher, Cynthia Powell.

Sean não costuma falar sobre a relação com Julian, o que suscitou rumores sobre uma possível relação tensa entre os dois ao longo do tempo. Mas, na terça-feira, 22, ele compartilhou nos stories de seu perfil no Instagram uma postagem de fã. A foto, em preto e branco, mostra Sean na infância com seu meio-irmão mais velho, na ocasião em que ambos prestigiaram a cerimônia do Hall da Fama do Rock que introduziu Elvis Presley, em 1986.

"Aqui, não aceitamos comparações e criações errôneas de brigas sobre duas pessoas que John Lennon mais amava: seus filhos", dizia a publicação compartilhada por Sean.

Tais rumores foram alimentados por declarações de Julian que apontavam a tensão entre os irmãos Lennon. O músico de 62 anos chegou a dizer que teve de comprar de volta as cartas e cartões-postais que havia escrito para seu pai, porque Yoko Ono teria se recusado a devolvê-los. Julian também já processou o espólio do ex-Beatle em 1996, chegando a um acordo com Yoko. Ele teria usado parte do dinheiro para recomprar pertences do astro.

Sobre Sean, porém, Julian nunca fez comentários negativos publicamente. Em 2022, ele afirmou ao The Independent que fazia videochamadas com o meio-irmão "pelo menos algumas vezes por mês" e que os dois são bons amigos. Em dezembro passado, Julian compartilhou fotos com o irmão e uma mensagem calorosa.