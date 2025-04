Autoridades investigam causa da morte de Sophie Nyweide sem descartar possibilidade de crime

Investigações sobre a causa e circunstâncias da morte de Sophie Nyweide estariam sendo realizadas pela polícia de Vermont, nos Estados Unidos, sem descartar possibilidades, incluindo a de crime, segundo informações do TMZ. A ex-atriz mirim tinha 24 anos de idade e era conhecida por seus papéis em Noé, Corações em Conflito e Bella.

O veículo noticia que as autoridades encontraram a artista sem vida por volta das 4h da manhã do dia 14 de abril. O corpo dela teria sido achado na margem de um rio, próximo a um abrigo e não muito longe de uma escola de ensino médio na cidade de Bennington.

A polícia afirma que autópsia de Sophie ainda estaria pendente e nela será realizado um exame toxicológico. Vale lembrar que Shelly, mãe de Sophie, revelou anteriormente ao site que a filha usava drogas e que estava acompanhada de amigos quando morreu.

O TMZ ainda recebeu a informação de que um homem estava com a atriz quando ela perdeu a vida e ele atualmente estaria cooperando com as autoridades nas investigações, embora os policiais tenham dito que não é considerado suspeito ou pessoa de interesse.

As demais pessoas que supostamente também estavam no abrigo antes da morte da artista ainda não teriam sido localizadas para prestar depoimento, mas os policiais já estão no processo de encontrá-las. Além disso, esta não teria sido a primeira vez que ela foi ao abrigo, mas não morava no local.