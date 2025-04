Após especulações, Andressa Suita se pronuncia e esclarece que não está grávida: - Não pretendo ter filhos por agora

Nesta quarta-feira, dia 23, Andressa Suita surgiu nas redes sociais para esclarecer que não está grávida. Os rumores de que a famosa estaria esperando mais um filho com Gusttavo Lima surgiram após ela compartilhar uma foto ao lado da família, na qual sua irmã estava com a mão em sua barriga.

Através dos Stories do Instagram, a modelo, que já tem dois meninos com o cantor sertanejo, começou contando que, na verdade, tudo não se passava de uma brincadeira feita no domingo de Páscoa.

- Oi, gente. Vim aqui esclarecer uma grande brincadeira que eu fiz com a minha irmã no domingo de Páscoa. Fiquei 45 dias sem beber na Quaresma, voltei a beber no domingo e comi muito no almoço de Páscoa. Então a gente estava em um clima super divertido, eu, minha mãe e meu pai. Quando a gente foi fazer a foto, a minha irmã colocou a mão na minha barriga.

Em seguida, explicou que usa DIU e frisou que por enquanto não tem planos de se tornar mãe novamente.

- Desde 2020 que todas as fotos que eu posto as pessoas falam que estou com carinha e corpo de grávida. Dessa vez falei que vou colocar a mão na minha barriga e já vão falar que eu estou grávida mesmo, mas eu não estou grávida. Uso DIU desde 2020. Meu DIU vence no final desse ano. Não estou grávida, não pretendo ter filhos por agora, tudo se passou de uma grande brincadeira. Mas eu aceito o carinho de todos vocês por estarem torcendo por isso. Quando eu for fazer o anúncio de uma gravidez, com certeza não vai ser nesse tom de brincadeira, viu?

Andressa ainda esclareceu o motivo de estar escrito vovô do ano na biografia do perfil de seu pai, Itamar Suita.

- No Instagram do meu pai está escrito vovô do ano. Meu pai não tem acesso ao perfil dele, ele não mexe, foi meu irmão que criou e esse vovô do ano está lá desde que ele criou em 2020, que minha irmã estava grávida, foi quando ela teve o bebê dela. Tudo se passou de uma grande coincidência. Eu postei a foto porque achei ela super fofa, divertida e que todo mundo fosse entender que era uma brincadeira mesmo.

A famosa finalizou o assunto dizendo que, caso estivesse grávida, faria um anúncio em um tom mais sério e de outra forma.

- Jamais anunciaria uma gestação com a minha mãe com cara de brava, minha irmã morrendo de rir e meu pai com cara de: não sei o que está acontecendo. Com certeza eu anunciaria do lado do meu marido, dos meus filhos. E se esse grande momento chegar, eu anuncio aqui para vocês de uma forma diferente.

Em nota enviada ao Portal Leo Dias, a equipe da esposa de Gusttavo Lima também se pronunciou, informando:

A assessoria de imprensa da modelo e empresária Andressa Suita esclarece que ela não está grávida. Informamos que a foto publicada recentemente foi apenas uma brincadeira entre ela e sua irmã, Luara, após o almoço de Páscoa da família. Nota-se que, na imagem, as irmãs estão rindo, enquanto seus pais aparecem sem entender nada. Sobre a menção vovô do ano, no Instagram do patriarca Itamar Suita, esclarecemos que a mesma está presente na biografia desde a criação do perfil em 2020, que leva o nome de @vovôsuita. Por fim, agradecemos pelas inúmeras mensagens de carinho à Andressa Suita e sua família.