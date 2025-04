Prêmio Grande Otelo tira 'Ainda Estou Aqui' da competição e gera controvérsia; entenda

A Academia Brasileira de Cinema confirmou que a 24ª edição do Prêmio Grande Otelo, a premiação mais importante do audiovisual nacional, ocorrerá no dia 30 de julho na Cidade das Artes, zona oeste do Rio de Janeiro. Mas, uma decisão da organização gerou controvérsia e despertou críticas nas redes sociais: a Academia resolveu celebrar a trajetória de Ainda Estou Aqui, que trouxe o primeiro Oscar da história do País, com uma homenagem a Walter Salles e Fernanda Torres. Com isso, o longa não poderá concorrer a nenhuma categoria, nem mesmo as técnicas.

O Estadão entrou em contato com a Academia Brasileira de Cinema e com a assessoria de Ainda Estou Aqui para um pronunciamento sobre essa decisão, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Segundo comunicado enviado à imprensa, Ainda Estou Aqui terá um grande protagonismo na noite, cujo tema será o destaque do cinema brasileiro no exterior. A obra, adaptada do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, foi uma das 345 que se inscreveram normalmente para concorrer ao Grande Otelo.

"Que ano esse para o cinema brasileiro! Das participações e prêmios nos mais importantes festivais como Cannes, Veneza e Berlim, ao Oscar, nosso cinema viajou pelo mundo. E, mais importante que tudo, está reconquistando o nosso próprio público. A 24ª edição do Prêmio Grande Otelo será o lugar onde celebraremos esses filmes e séries incríveis que fizemos durante o ano. Celebrados por nós mesmos", destacou Renata Almeida Magalhães, presidente da Academia.

Nas redes sociais, críticos e fãs questionaram a decisão da Academia Brasileira de Cinema, que foi chamada de desnecessária e desrespeitosa com os demais profissionais envolvidos no filme, que poderiam ser reconhecidos entre os indicados.

O Prêmio Grande Otelo conta ao todo com 30 categorias, sendo 29 decididas por um júri técnico e uma para o voto popular. Longas-metragens, curtas e séries concorrem em categorias separadas por gênero, como drama, comédia, documentário, animação, longa-metragem infantil e ibero-americano. Além disso, também há categorias para direção de arte, fotografia, figurino, maquiagem, som, montagem e efeitos visuais.

Em 2024, O Sequestro do Voo 375 foi o mais premiado, com seis troféus. Pedágio, de Carolina Markowicz, também teve destaque.

Ainda Estou Aqui, além de conquistar o primeiro Oscar do Brasil, faturou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza, de melhor atriz de drama no Globo de Ouro, para Fernanda Torres, e melhor filme ibero-americano nos Prêmios Goya. O longa está indicado a três categorias do Prêmio Platino 2025, cuja cerimônia será realizada no dia 27 de abril, em Madri.