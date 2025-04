Aos 77 anos de idade, Carlos Santana é hospitalizado após se sentir mal enquanto se preparava para show

De acordo com o site TMZ, o músico Carlos Santana precisou ser hospitalizado após se sentir mal enquanto se preparava para um show no Texas, Estados Unidos. O ícone do rock estava no Majestic Theater, em San Antonio, e precisou deixar o local de maca.

O veículo ainda informou que a causa pode ter sido uma desidratação. O músico foi encaminhado para um hospital da cidade, onde permaneceu em observação, e a apresentação foi cancelada.

Vale pontuar que Carlos Santana é considerado um dos grandes guitarristas da história, e já ganhou 10 Grammys, além de ter lançado inúmeros álbuns.

Nas redes sociais, nem o músico e nem sua equipe se pronunciou.

Recentemente, Carlos lançou uma nova canção ao lado de sua esposa, Cindy Blackman Santana.