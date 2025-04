Karol Conká explica ausência na festa final do BBB25

A tão aguardada festa da final do BBB25, que rolou na noite da última terça-feira, dia 22, contou com apresentações marcantes e o reencontro de vários ex-BBBs que marcaram época. Contudo, uma ausência em especial chamou a atenção: Karol Conká, uma das participantes mais icônicas e controversas da história do programa, não compareceu ao evento.

No X, antigo Twitter, o nome da artista rapidamente virou assunto. Muitos internautas especularam sobre a ausência da cantora. Logo em seguida, Karol tratou de esclarecer os rumores.

Pessoal, vi que alguns estão sentindo a minha falta nessa final. Eu recebi o convite, sim. Infelizmente não pude estar presente por incompatibilidade de agenda. Agradeço imensamente ao BBB pelo carinho e lembrança, publicou nas redes.