SAP lucra mais que o esperado no 1º trimestre e reafirma projeções para 2025

A SAP ampliou a receita e o lucro operacional no primeiro trimestre do ano e reafirmou suas projeções para 2025. A gigante de software alemã registrou receita de 9,01 bilhões de euros entre janeiro e março, ante 8,04 bilhões de euros no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado no fim da tarde da terça-feira, 22.

As vendas apenas do negócio de computação na nuvem aumentaram 27% na mesma comparação, para 4,99 bilhões de euros.

O lucro líquido cresceu 78%, a 1,68 bilhão de euros, enquanto o lucro operacional - métrica acompanhada de perto no caso de empresas de software - teve alta de 61%, a 2,46 bilhões de euros.

Os números de receita ficaram um pouco aquém do esperado, mas o de lucro operacional superou a previsão de analistas, de 2,22 bilhões de euros, segundo levantamento fornecido pela própria SAP.

Para 2025, a SAP continua prevendo lucro operacional de 10,3 bilhões de euros a 10,6 bilhões de euros e receita com nuvem de 21,6 bilhões de euros a 21,9 bilhões de euros.

