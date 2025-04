No 'BBB 25', Guilherme ganhou no voto único, mas perdeu para Renata no voto por média geral

No Bate-Papo BBB exibido após a final do programa Big Brother Brasil 2025, Guilherme descobriu um dado surpreendente: se o sistema de votação fosse diferente, ele teria vencido o reality.

Ao lado de João Pedro, terceiro colocado, o fisioterapeuta pernambucano acompanhou os números com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro e ficou visivelmente surpreso ao saber que, no voto único, recebeu 51,40% da preferência popular.

Mesmo com essa vantagem nesse formato específico, o resultado oficial do programa considerou a média geral dos votos, somando todas as participações por CPF.

Nessa contagem, Renata saiu vitoriosa com 51,90% dos votos, deixando Guilherme em segundo lugar com 43,38% e João Pedro com 4,72%.

Ao ouvir o resultado, Guilherme não escondeu o impacto da descoberta. "Muito forte", comentou, referindo-se à torcida de Renata, que garantiu a ela o primeiro lugar.

Ainda durante o programa, o agora ex-brother se emocionou ao assistir às imagens da mobilização de seus fãs em Olinda, sua cidade natal.

E a programação do BBB 25 ainda não chegou ao fim. Nesta quarta-feira, 23, o Multishow exibe o programa O Reencontro, às 22h30, e reúne todos os participantes da temporada para reviver os momentos mais marcantes da edição.