Viih Tube e Eliezer revelam que pessoa muito próxima desviou dinheiro do casal enquanto Ravi estava internado

Viih Tube e Eliezer participaram do podcast VacaCast e contaram que sofreram um golpe de uma pessoa muito próxima enquanto passavam por um momento difícil com a internação de Ravi. O filho caçula do casal ainda estava internado quando descobriram que alguém estava desviando bastante dinheiro de suas contas.

Durante a entrevista, Eliezer começou relembrando o momento em que perceberam o que estava acontecendo:

- Aceitei Jesus no domingo, na quarta-feira, três dias depois, o Ravi ainda estava no hospital, mas ele estava super bem, já ia até ter alta. A gente descobriu que uma pessoa muito próxima da gente estava desviando o nosso dinheiro, aproveitando a situação que a gente estava vivendo no hospital, que a gente não estava acompanhando transações bancárias das empresas que a gente tem. Em 15 dias, 20 dias, desviou muito dinheiro.

O ex-BBB explicou que descobriram através de uma mensagem de texto que chegou no celular da mãe de Viih Tube, supostamente enviada por um aplicativo de corridas de carro, mas que causou estranhamento na sogra do famoso, que suspeitou de um golpe. Ela então começou a entrar em contato com pessoas conhecidas para saber se alguém tinha usado o serviço.

- Ela ligou pra todo mundo e ninguém tinha usado o cartão. Era uma época que a gente usava muito cartão, por conta das babás. Então, resolveu ligar pro banco, pedir o extrato, e ver o que já tinham roubado. E aí... pum, descobrimos ali.

Eliezer diz que se tratavam de transações de valores baixos:

- Eram coisas muito pequenas, tipo transações de 100 reais.

- Ela colocava nomes de coisas que a gente já gasta, tipo assinaturas digitais, completou a esposa.

O influenciador então contou que a pessoa tinha uma empresa e frequentemente trocava seu nome fantasia para simular serviços que a família contratava e mandar o dinheiro para sua conta. Viih Tube revelou ainda que ela tinha uma maquininha em sua casa, que usava para passar o cartão do casal.

- Eram três, quatro, cinco vezes por dia valores pequenos, 100 reais dividido em cinco vezes. Porque se chegasse para a gente uma fatura de 20 mil reais, íamos ver que tinha algo errado, mas a fatura ia chegar de 500 reais, porque os valores estavam todos divididos em 10 ou 20 vezes e ela já teria recebido. A gente nunca ia descobrir, passava batido, declarou o famoso.