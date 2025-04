Lula participa nesta quarta-feira de jantar com Motta e entrega PEC Segurança ao Congresso

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa nesta quarta-feira, 23, às 20 horas, de jantar com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e os líderes da Casa. A reunião será realizada na Residência Oficial da Câmara dias depois de a bancada do PL ter protocolado o requerimento de urgência para o projeto de lei que concede anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O compromisso não está na agenda oficial de Lula divulgada pelo governo, mas foi confirmado pela Câmara.

De acordo com a agenda, o presidente participa às 17 horas, no Palácio do Planalto, da entrega da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública ao Congresso.

Estarão no evento também, além de Motta, os ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, o presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e os líderes do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Lula começa o dia às 9 horas na Cúpula Virtual sobre Ambição Climática, no Planalto. Às 11h30, ele reúne-se com os ministros do Trabalho, Luiz Marinho, e da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, Sidônio Palmeira.

Às 14h40, Lula recebe o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza, e, às 15 horas, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a chefe da Casa Civil substituta, Miriam Belchior, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.