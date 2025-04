Farsul estima prejuízo de R$ 106,6 bi a produtores rurais gaúchos por perdas de 2020 a 2024

A Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul) calcula que produtores rurais gaúchos tenham acumulado prejuízo de R$ 106,6 bilhões com perdas na produção agropecuária por eventos climáticos adversos de 2020 a 2024.

Considerando o agronegócio gaúcho como um todo, o prejuízo chega a R$ 319 bilhões no Estado, aproximadamente metade do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul.

Os números foram apresentados pelo presidente da Farsul, Gedeão Pereira, em audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados sobre os impactos da estiagem que afetou o Estado na tarde desta terça-feira, 22.

Pereira lembrou que somente neste ano as perdas na safra de soja 2024/25 do Estado atingiram 10 milhões de toneladas. "A situação do produtor rural gaúcho é gravíssima. Há produtores que colheram de 15 a 20 sacas por hectare. Isso não paga nada, principalmente em cenário em que o produtor já estava endividado", afirmou o presidente da Farsul. "Os baixos índices de inadimplência mostram que o produtor gaúcho quer renegociar suas dívidas e pagar suas contas", pontuou

Para o presidente da Farsul, caso não haja renegociação e prorrogação das dívidas rurais, haverá proliferação de recuperações judiciais no Estado. "Os produtores não têm mais fôlego. Se não houver uma solução política, tecnicamente, os produtores estão falidos", observou Pereira. Na análise da Farsul, é necessário o alongamento de dívidas dos produtores rurais gaúchos em pelo menos 20 anos.