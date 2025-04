Grávida de Daniel Alves, Joana Sanz mostra barriguinha em foto de biquíni

Joana Sanz surgiu gravidinha nas redes sociais nesta terça-feira, dia 22. A modelo espanhola está esperando seu primeiro filho, fruto do casamento com o jogador brasileiro Daniel Alves.

Na legenda, ela apenas escreveu:

Pop.

Sanz compartilhou a notícia com seus seguidores no dia 31 de março. Na época, ela contou que teve problemas para engravidar e precisou fazer fertilização in vitro. Em um longo desabafo, ela escreveu:

A frase seu tempo está se esgotando não é brincadeira. Há muita ignorância sobre a idade reprodutiva da mulher e o fato de que não é tão fácil engravidar. Há cinco anos considerei a ideia de ser mãe com muito medo. Medo de que um ser humano dependa de mim para sobreviver, medo de não poder trabalhar, medo de me perder como mulher... Mas essa é outra história. O que eu ia contar é que uma mulher saudável de 27 anos passou por duas fertilizações in vitro, três abortos espontâneos e, finalmente, uma cirurgia de trompas, além do aparecimento de endometriose. Fiz todos os tipos de testes ao longo dos anos, com embriões divinos e sem encontrar a razão de nada. A frustração e a questão de por que todo mundo engravida como num passe de mágica me atormentavam. Estou acostumado a alcançar tudo o que me proponho a fazer com esforço, trabalho duro e perseverança, mas não funciona assim, minha querida. Para piorar a situação, tive que engolir a temida pergunta: quando o bebê vai nascer? Novamente e novamente com tanta dor no peito. Perdi minha mãe há dois anos, não tenho pais nem irmãos, o sentimento de orfandade e vazio me acompanhou até o dia em que ouvi o coração do meu bebê bater pela primeira vez. Meu último embrião congelado, minha última esperança de ter essa razão para ser forte na vida. Aqui está ela, saudável e crescendo.