Tesla tem queda de 39% no lucro no 1º tri 25 a US$ 934 milhões com política comercial adversa

A Tesla viu seu lucro despencar no primeiro trimestre de 2025, com resultado líquido de US$ 934 milhões, uma queda de 39% na comparação anual. O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,27, abaixo da expectativa do mercado, que era de US$ 0,41. A receita total recuou para US$ 19,3 bilhões, uma queda de 9% ante igual período de 2024, pressionada principalmente pela queda de 20% nas vendas automotivas, seu principal negócio.

"A incerteza nos mercados automotivo e de energia continua aumentando à medida que a política comercial em rápida evolução impacta negativamente a cadeia de suprimentos global e a estrutura de custos da Tesla e de nossos pares", diz a empresa em seu balanço.

O lucro diluído atribuído aos acionistas detentores de ações ordinárias, pelo padrão US GAAP, caiu 71%, a US$ 409 milhões.

Apesar do tombo no lucro, a empresa mostrou sinais positivos na operação: o fluxo de caixa livre cresceu 126%, atingindo US$ 664 milhões, impulsionado pela forte geração de caixa das operações (alta de 791% no ano). O caixa total também subiu, somando US$ 36,9 bilhões, um crescimento de 38%. Os investimentos (Capex) caíram 46%, para US$ 1,49 bilhão.

A Tesla também reportou US$ 595 milhões em receita oriunda de outras montadoras que compram créditos de carbono da empresa para compensar a venda de veículos a combustão - um aumento expressivo em relação ao ano anterior.

O núcleo do negócio automotivo da Tesla está claramente sob pressão. As entregas globais de veículos caíram 13% no trimestre, em parte devido à reação negativa de consumidores à associação de Elon Musk com o governo Trump, onde ele atua como "czar" dos cortes de gastos. A empresa enfrentou protestos nos EUA e na Europa, e algumas de suas lojas e estações de recarga foram alvo de ações de vândalos ou incendiadas.

Às 17h45 (horário de Brasília), as ações da Tesla subiam 0,47% no after hours de Nova York.

* Com informações da Dow Jones Newswires