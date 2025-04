Barrick anuncia venda de fatia em mina de ouro no Alasca a John Paulson por até US$ 1,1 bilhão

A Barrick Gold anunciou que chegou a um acordo para vender a participação de 50% na Donlin Gold, no Alasca, detida pela subsidiária nos EUA, para afiliadas da Paulson Advisers e Novagold Resources por US$ 1 bilhão em dinheiro.

Além disso, a Barrick concedeu à Novagold uma opção para comprar a dívida pendente devida à Barrick em conexão com o projeto Donlin Gold por US$ 90 milhões se comprada antes do fechamento do negócio, ou por US$ 100 milhões se comprada dentro de 18 meses do fechamento, quando a opção expirar. Se essa opção não for exercida, a dívida permanecerá pendente, de acordo com seus termos existentes.

A Paulson e a Novagold concordaram em adquirir 80% e 20%, respectivamente, da fatia da Barrick na Donlin Gold, a entidade que detém o projeto Donlin Gold.

A Barrick informou que o lucro com a venda será usado para fortalecer ainda mais o balanço, investimentos, mantendo o compromisso de oferecer retorno aos acionistas.

O presidente e diretor executivo da Barrick, Mark Bristow, disse que a companhia continua comprometida em otimizar seu portfólio de ativos alinhados com seu objetivo de se concentrar em operações de ouro e cobre sustentáveis e de longa duração.

O negócio ocorre à luz dos sucessivos recordes do preço do ouro.

As ações da Barrick cediam 2,6% perto das 16h31 em Nova York.