Rafael Portugal brinca com finalistas do 'BBB 25': 'Vinícius nunca falou velha sonsa'

Rafael Portugal visitou a casa do BBB 25 nesta segunda, 21. Com um tom bem-humorado, ele relembrou momentos dos finalistas Guilherme, Renata e João Pedro, cantou no "sarau do Diogo" e trouxe de volta o enredo da Vitrine do Seu Fifi que Renata participou.

"Vinícius nunca falou velha sonsa, aquela senhora lá era minha tia, que eu mandei para dar uma atrapalhada no seu jogo", começou.

O comediante falou da torcida para a final do programa: "Lá fora está de fato um caos. A tua torcida, as pombas sujas..."

"Pensei que eram as surucucus", respondeu Renata.

"Virou as pombas sujas. Apesar de eu ser comediante, lá fora está lotado de pessoas que gostam de vocês, o Guilherme. João tem um pouco menos", brincou ele.

Outro momento emblemático da edição foi a estreia do "Freeze", quando João Pedro se mexeu após a volta de Gracyanne. Rafael reencenou a dinâmica.

Ele também "cantou" sobre o enredo dos participantes: "A pedido do Diogo, hoje é dia de sarau ... No jogo da Renata, a torcida só deu like. Só deu uma escorregada quando foi beijar o Maike. É cedo para dizer se esse prêmio ela leva, mas uma coisa eu adianto: ninguém mais fala da Eva. Esse genro é generoso, defende todo mundo, ainda mais se for famoso".

"O João Pedro teve seu grande momento, quando falou Gracyanne foi chamado de jumento", cantou ele no verso de João Pedro.