Casa Branca sobre tarifas: está havendo progresso em negociações com a China

A secretária de Comunicação da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira que está havendo progresso nas negociações de tarifas com a China e que a "a bola está se movendo na direção certa".

Segundo ela, a equipe comercial do presidente Donald Trump se reunirá com 34 países nesta semana, e 18 propostas já estão no papel para acordos comerciais.

Perguntada em coletiva de imprensa sobre o sobre o fim ou a continuidade de pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas, Leavitt disse para os repórteres voltarem com a pergunta em julho (fim do prazo).

A secretária de Comunicação informou que Trump viajará nesta sexta-feira para funeral do papa Francisco e que de 13 a 16 de maio o presidente estará em viagem pela Arábia Saudita, pelo Catar e pelos Emirados Árabes Unidos para realizar reuniões bilaterais e estreitar os laços na região.

Ainda no embate entre o Trump e o Federal Reserve (Fed, o banco centra norte-americano), o republicano "deixou clara sua posição sobre o Fed e Jerome Powell, acreditando que é preciso cortar os juros", reiterou Leavitt.

De acordo com ela, Trump também deseja que o dólar continue sendo a moeda de reserva mundial e quer um acordo com Irã sobre armas nucleares.

"O presidente continua do lado do secretário de Defesa Hegseth e o enviado especial Steve Witkoff viajará novamente para a Rússia esta semana para fechar um acordo de paz", adicionou.

Repercutindo a notícia de que a Universidade de Harvard entrou na Justiça contra o governo americano, Leavitt declarou: "cumpra a lei federal e receba financiamento federal".