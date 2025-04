Europa está em uma situação de um crescimento moderado, muito baixo, diz vice-presidente do BCE

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis De Guindos, disse que a Europa está em uma situação de crescimento econômico "moderado, muito baixo" e que os riscos negativos estão se materializando, ao participar de evento do Clube de Finanças MIT/Icade, na Universidad Pontificia Comillas, em Madri, nesta terça-feira, 22. No entanto, segundo Guindos, a inflação na zona do euro está convergindo para a meta de 2% de maneira contínua, apesar dos riscos para a estabilidade financeira.

Ele afirmou que a política americana possui impactos na Europa, como a questão de defesa, mas que as tarifas impostas pelos EUA ajudaram na valorização do euro. "O euro poderá ser uma moeda de reserva alternativa em poucos anos", disse.

Para Guindos, os mercados estão "muito sensíveis" às falas de dirigentes e autoridades dos bancos centrais.

Em relação à próxima decisão de juros da zona do euro, Guindos afirmou que "depende muito da evolução dos dados".