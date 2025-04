Faltando pouco para descobrir sexo do bebê, Carol Peixinho faz simpatia e revela que Thiaguinho está ansioso

Carol Peixinho surgiu nas redes sociais para comentar o motivo de não ter revelado aos seguidores o resultado simpatia que realizou para descobrir qual é o sexo do bebê que está esperando com Thiaguinho. A famosa contou que, como a descoberta oficial acontece nesta terça-feira, dia 22, preferiu aguardar.

A influenciadora fez a simpatia do garfo e da colher, na qual os talheres são escondidos debaixo de almofadas e a futura mãe escolhe aonde vai se sentar. Se ela acabar se sentando na colher, significa que está grávida de uma menina, e se for no garfo, terá um menino. Através dos Stories do Instagram, Carol explicou que depois de saber o sexo revelará se o método deu certo:

- Eu sei que não postei ontem o resultado da simpatia da colher. Como vou saber amanhã [o sexo], eu quero falar se dá certo mesmo e não quero plantar essa sementinha da curiosidade na cabeça de vocês.

Em seguida, revela que Thiaguinho, que será papai pela primeira vez, já está sofrendo com a ansiedade:

- O pai está ansioso, gente.

- Eu estou, concorda ele.

E a famosa completou:

- Mega ansioso. Eu comecei a ficar ansiosa tem alguns poucos dias.

Na legenda, ela escreveu:

Depois que a gente descobrir, eu conto se sentei no garfo ou na colher!