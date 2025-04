Carlos Alberto de Nóbrega se pronuncia após esposa ser acusada de acabar com seu antigo casamento: Absurdo

Carlos Alberto de Nóbrega usou as redes sociais para sair em defesa de sua esposa, Renata de Nóbrega. A médica recentemente foi acusada de ter sido pivô do fim do segundo casamento do apresentador. O casal está junto há seis anos.

Através de um vídeo publicado em seu Instagram, Carlos Alberto lamentou as acusações e pediu para que as pessoas deixassem a amada em paz. Além disso, definiu como um absurdo tudo que está sendo falado sobre ela:

- Alguns rumores que são soltos aí nas redes sociais magoam uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, muito respeito, que é minha mulher. Ela não é meu primeiro casamento, é o terceiro. No primeiro casamento, onde fui casado por 34 anos, me separei e fiquei amigo da minha mulher. Depois, casei novamente, não deu certo e eu me separei. E existem muitos rumores, muita fofoca, muito disse me disse. Vale pontuar que o apresentador já foi casado com Marilda de Nóbrega e Andrea Nóbrega.

No final, ele confessou que ficou muito triste com todo o ocorrido:

- Eu particularmente não ligo, mas quem não é do ramo da Comunicação [como ela], se sente muito magoada com uma acusação que não lhe é de direito. Tem notícias circulando que a Renata acabou com meu segundo casamento. Isso é um absurdo. Eu estou separado há 13 anos. Ela não merece. Deixe a Renata em paz. Ver o nome dela jogado de maneira baixa, vil, me deixou muito triste.