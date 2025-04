Dez petroleiros permanecem internados após explosão em plataforma da Petrobras, diz sindicato

Pelo menos um petroleiro permanece em estado grave e mais nove ainda estão internados após explosão na plataforma PCH-1 operada pela Petrobras, no campo de Cherne, na bacia de Campos, ocorrida na segunda-feira, 21. O acidente provocou 32 internações hospitalares - 14 por queimaduras e as demais por inalação de fumaça -, sendo que, no momento, 10 trabalhadores permanecem internados, informou o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF).

Procurada, a Petrobras ainda não possuía informações atualizadas.

De acordo com o coordenador-geral do Sindipetro-NF, Sérgio Borges, não há mais petroleiros internados em Campos de Goytacazes, para onde foram levados os feridos ontem.

Os 10 internados permanecem em Macaé, quatro deles na Unidade de Tratamento Intensivo, disse Borges.

"O Sindipetro-NF indicou a diretora Bárbara Bezerra para integrar a comissão de investigação do acidente. A Petrobras, ao longo do dia de hoje, concluirá o desembarque dos trabalhadores que não forem essenciais à habitabilidade e segurança da unidade, que teve as operações interrompidas", informou o sindicalista.

De acordo com Borges, uma dificuldade adicional foi a perda da comunicação com a plataforma, devido ao acidente.

"A explosão danificou, inclusive, um cabo que também atende a outras unidades do entorno, que também estão com comunicação precária", disse Borges no site da entidade.

Ele afirma que o acidente é consequência do desmonte da Petrobras, feito pelos desinvestimentos de anos recentes.