Maria Gladys revela situação financeira: 'Gasto mais do que tenho'

Maria Gladys explicou sua situação financeira após rumores de que estaria na rua, "confusa" e sem dinheiro. Durante uma entrevista que foi ao ar neste domingo, 20, para o programa Domingo Espetacular da Record, a atriz falou: "Gasto mais do que tenho para viver bem".

"Eu quero viver bem, só se vive uma vez. Eu não economizo, o dinheiro é pouco. Não é para economizar, é para gastar", disse.

Atualmente, a atriz de 85 anos mora em Santa Rita de Jacutinga, no interior do Rio de Janeiro, em uma pousada. "O Rio é um lugar que não me interessa mais, porque já não tenho tantos amigos morando lá."

Maria Thereza, filha da atriz, explicou que não é a primeira vez que Maria Gladys passa por dificuldades para se manter, já que não economizou muito durante a vida.

A artista concordou: "Dinheiro acaba e eu não sou de economizar. O dinheiro não é muito, por isso acaba ... O aluguel, tem uma hora que você não consegue mais pagar".

"Nunca o dinheiro deu para comprar uma casa. É caro. Geralmente quem tem casa é herdeiro, vai passando. Eu não sou herdeira."

A chegada da idade também impactou a situação da atriz, que revelou não receber mais tantos trabalhos. "Já tem algum tempo que o trabalho começou a diminuir."

Sobre a neta, Mia Goth (Pearl), ela afirmou que não recebeu ajuda e que não mantém muito contato com a atriz britânica. "Quase não falo com a Mia. Nem tenho o telefone, eu acho. Eu falo com a Raquel, a mãe. A Mia é fechada."

A atriz também reiterou que "está bem" e finalizou mandando carinho para os fãs e seguidores.