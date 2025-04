Funeral do Papa Francisco acontecerá no próximo sábado na Basílica de São Pedro; saiba mais sobre os ritos

O Vaticano anunciou que o funeral do Papa Francisco acontecerá no próximo sábado, dia 26 de abril, às 5h pelo horário de Brasília [equivalente a 10h no horário local de Roma], na Basílica de São Pedro. A Santa Missa Exequial [que acontece de corpo presente] marca o primeiro dia do Novendiali, os nove dias de luto e orações que seguem o funeral de um Papa, de acordo com o Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, guia cerimonial dos rituais.

Em comunicado oficial, a Santa Sé informou que a liturgia fúnebre será presidida pelo Cardial Giovanni Battista. O corpo do pontífice será transportado em procissão da Capela Casa Santa Marta para a Basílica Papal de São Pedro na próxima quarta-feira, dia 23, às 9h do horário local. Segundo o Vaticano, o momento de oração é presidido pelo Cardeal Kevin Joseph Farrel, Carmelengo da Santa Igreja Romana.

Após isso, é iniciado o translado. O trajeto percorrerá a Praça Santa Marta, Praça dos Protomártires Romanos e Arco dos Sinos, até chegar à Praça de São Pedro e o caixão entrar na Basílica do Vaticano pela porta central. Com o fim da missa, Francisco será levado novamente para o interior da basílica e de lá seguirá em procissão até a Basílica de Santa Maria Maior, onde ocorrerá a cerimônia de sepultamento, como pediu em seu testamento.

Segundo informações do jornal O Globo, os ritos começaram na última segunda-feira, dia 21, ainda nas dependências da capela da Casa Santa Marta, morada do Papa. Para que o ritual de seis dias pudesse ser cumprido, o corpo de Francisco foi embalsamado e o pontífice foi vestido com uma casula vermelha branca, segurando um rosário nas mãos. Ele ainda foi deitado em um caixão de madeira e zinco.

Antes da procissão para a Basílica de São Pedro, o Carmelengo borrifará água benta em Vossa Santidade pela primeira vez e, no trajeto, serão recitados cânticos e salmos. Ao adentrar a igreja, seu corpo será colocado em frente ao altar de confissão e o Cardeal Kevin Joseph Farrel novamente irá aspergir água benta no corpo e o incensar. De quarta até sábado, o caixão ficará aberto para que os fiéis possam visitar e se despedir do Papa.

O Colégio de Cardeais é quem fica com a responsabilidade de cuidar dos ritos funerários do pontífice, segundo a Globo. Ele também é encarregado de supervisionar as operações de rotina enquanto a Igreja Católica passa pelo intervalo sem liderança, mas com poder limitado e decisões principais suspensas.

O Conclave, que elege quem será o próximo Papa, começa apenas de 15 a 20 dias após a morte do pontífice, com reunião na Capela Sistina. Apenas os cardeais com menos de 80 anos de idade podem participar da votação secreta para o novo líder, que só é eleito quando consegue dois terços dos votos.

Enquanto isso, os fiéis são informados sobre o andamento com sinais de fumaça emitidas pela chaminé da capela. Se for preta, ninguém ainda foi eleito, mas se for branca, temos o nosso novo Papa. Porém, antes disso, o eleito diz se aceita o posto e informa aos presentes qual nome quer adotar, para então anunciar ao mundo sua eleição. Por fim, o novo pontífice é anunciado oficialmente pelo Decano do Colégio de Cardeais, que faz a apresentação na varanda principal da Basílica de São Pedro.