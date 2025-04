Rafaella Santos comparece à festinha de aniversário de Helena, filha de Neymar Jr. com Amanda Kimberlly

Helena, filha caçula do Neymar Jr., ganhou uma festinha de aniversário para comemorar os nove meses de vida, na última segunda-feira, dia 21. A pequena é fruto de um caso do jogador com Amanda Kimberlly, que compartilhou detalhes da comemoração nos Stories do Instagram, mostrando a decoração e o tema escolhido para o momento: a Páscoa!

Rafaella Santos, irmã do craque e madrinha da Helena, foi à festinha da afilhada e se derreteu por ela, postando fotos com a pequena, nas quais escreveu:

Nove meses da Tutuca.

Vale lembrar que a influenciadora se envolveu em algumas polêmicas em relação às sobrinhas, Helena e Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, que está esperando a segunda filha com ele, que se chamará Mel. Isso porque internautas apontavam que Rafaella tinha algumas preferências e só postava fotos e declarações para a caçula. Lembrando que o jogador ainda é pai de Davi Lucca, seu filho com a Carol Dantas.