Atriz Lucia Alves segue internada em estado grave no Rio de Janeiro

A atriz Lucia Alves, que está passando por um tratamento contra um câncer no pâncreas, segue em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria da artista à CNN.

Ainda de acordo com o G1, Lucia passou mal no dia 13 de abril, quando apresentou muita falta de ar. Após a hospitalização, ela foi intubada e sedada.

Em sua carreira de atriz, ela esteve em novelas como Ti Ti Ti (1985), Mulher (1998), O Cravo e a Rosa (2000) e Sob Nova Direção (2004-2007).