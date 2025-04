Última madrugada do BBB25 tem questionamentos e clima de despedida. Veja tudo o que rolou no reality

A última madrugada do BBB25 foi repleta de emoção, questionamentos e nervosismo. Há poucas horas da final, os finalistas João Pedro, Guilherme e Renata aproveitaram a noite desta terça-feira, dia 22, para reviverem momentos marcantes no programa e questionarem alguns acontecimentos.

Logo depois de assistirem aos vídeos mostrados pela produção, Renata questionou as imitações de Vitória.

- Vocês viram que apareceu a Vitória me imitando? Apareceu. Lembra que eu perguntei?, questionou a sister.

- Ah, mas eu achei isso tão pouca coisa!, rebateu Guilherme, o último integrante do Quarto Anos 50.

Mais tarde, João Pedro alfinetou Renata sobre a Vitrine do Seu Fifi, após descobrir, com os vídeo que assistiram, que a torcida da bailarina pediu para que ele e seu irmão, João Gabriel, saíssem do programa.

- Renata tinha plaquinha lá pedindo pra eu sair? Eu sabia!, alfinetou ele.

- Tinha para todo mundo... Tinha ranking de saída de pessoas, e eu sabia que aquele ranking era uma coisa pessoal e não algo coletivo, explicou ela.

- Quando falaram de vocês, tinha muito isso de divisão do público. Tinha aquele negócio do João Gabriel e ponto... por isso que eu filtrei nas minhas coisas, porque eu não ia conseguir trazer uma visão geral, filtrei no meu, foquei no meu e ponto, finalizou Renata.