3M supera projeção de lucro, mas alerta sobre impacto tarifário

A 3M teve lucro ajustado por ação de US$ 1,88 no primeiro trimestre de 2025, maior do que o ganho de US$ 1,71 apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 22. O resultado da multinacional norte-americana superou o consenso de analistas compilados pela FactSet, de US$ 1,77 por ação.

Já a receita da 3M sofreu queda anual de 1% no trimestre, a US$ 5,8 bilhões, mas veio praticamente em linha com a projeção da FactSet, de US$ 5,76 bilhões.

Para 2025, a 3M reafirmou sua projeção de lucro ajustado por ação em US$ 7,60 a US$ 7,90, mas alertou sobre possível impacto tarifário de US$ 0,20 a US$ 0,40.

Às 7h51 (de Brasília), a ação da 3M operava em baixa de 0,60% no pré-mercado de Nova York.