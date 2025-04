Bolsas da Ásia fecham mistas, sob pressão após tombo de NY com ataques de Trump ao Fed

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 22/04/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, pressionadas após novas críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, ao chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, derrubarem Wall Street ontem.

O índice japonês Nikkei caiu 0,17% em Tóquio, a 34.220,60 pontos, sob o peso de ações de eletrônicos e da indústria de máquinas, enquanto o sul-coreano Kospi teve perda marginal de 0,07% em Seul, a 2.486,64 pontos e o Taiex apresentou queda de 1,64% em Taiwan, a 18.793,43 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,25%, a 3.299,76 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,11%, a 1.908,73 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,78%, a 21.562,32 pontos.

Os negócios na Ásia ficaram relativamente contidos hoje, um dia após Trump voltar a pedir cortes nos juros do Fed e atacar a postura de Powell na liderança do BC americano, gerando dúvidas sobre a independência da autoridade monetária e levando as bolsas de Nova York a sofrer tombos de cerca de 2,5%.

Desdobramentos da política tarifária do governo Trump também seguem no radar.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável, na volta do feriado estendido de Páscoa. O S&P/ASX 200 teve ligeira perda de 0,03% em Sydney, a 7.816,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires