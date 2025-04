Saiba o que papa Francisco pediu para que fosse escrito em sua lápide

Diferentemente de seus antecessores, o papa Francisco pediu para ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, na Capela da Salus Populi Romani, imagem de Nossa Senhora considerada padroeira de Roma. A tradição diz que ela teria sido pintada por São Lucas, um dos quatro evangelistas do Novo Testamento.

O pontífice, morto aos 88 anos nesta segunda-feira, 21, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) e de um colapso cardiocirculatório, ainda pede que sua sepultura seja na terra, sem decoração especial, e com uma única inscrição: Franciscus.

As informações estão no testamento de Francisco, documento publicado pelo Vaticano nesta segunda, 21, e no qual ele expressa seus últimos desejos. Conhecido como o pontífice que priorizou os pobres, Jorge Bergoglio escolheu seu nome como homenagem a São Francisco de Assis, que defendia uma Igreja Católica para os mais necessitados. Ele foi o primeiro líder do Vaticano a escolher este nome.

O pontífice argentino será também o primeiro em 122 anos a ser sepultado fora das grutas do Vaticano, no subsolo da Basílica de São Pedro. No ano passado, Francisco já havia anunciado seu desejo de ser enterrado na igreja, uma das quatro basílicas papais de Roma.

Leia na íntegra o testamento do papa Francisco:

"Miserando atque Eligendo

Em Nome da Santíssima Trindade. Amém.

Sentindo que se aproxima o ocaso da minha vida terrena e com viva esperança na Vida Eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura.

Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior.

Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário Mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada Viagem Apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-Lhe pelo dócil e materno cuidado.

Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza desta mesma Basílica Papal, como indicado no anexo.

O túmulo deve ser no chão; simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus.

As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas pela soma do benfeitor que providenciei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior e para a qual dei instruções apropriadas ao Arcebispo Rolandas Makrickas, Comissário Extraordinário do Cabido da Basílica.

Que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na última parte de minha vida eu o ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos.

Santa Marta, 29 de junho de 2022"