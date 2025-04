De Bruyne diz que saída do City foi decisão do clube e manifesta desejo de seguir na Inglaterra

Kevin De Bruyne voltou a falar sobre sua saída do Manchester City e trouxe novidades. Segundo o meio-campista belga, a decisão de não renovar seu contrato partiu do próprio clube, sem que nenhuma oferta tenha sido feita ao longo da temporada. Apesar da surpresa, o camisa 17 afirmou respeitar a posição da diretoria e expressou o desejo de permanecer no Campeonato Inglês após o fim de seu vínculo.

"Fiquei um pouco em choque. Eu não recebi nenhuma oferta durante todo o ano. Eles simplesmente tomaram a decisão. Obviamente, eu fiquei um pouco surpreso, mas eu tenho que aceitar", revelou o jogador, em entrevista após a vitória sobre o Everton por 2 a 0.

Com contrato válido até junho de 2025, De Bruyne afirmou que ainda se sente em plenas condições de atuar em alto nível. Recuperado de lesão, ele tem sido importante na reta final da temporada e acredita que poderia continuar contribuindo dentro do projeto do clube. "Acredito que ainda estou em boa forma, já joguei bem mais do que no ano passado. Me sinto bem e o ritmo está voltando."

Um dos pontos mais marcantes da entrevista foi o desejo declarado do jogador de seguir atuando na elite do futebol inglês. "Ainda tenho muito a dar. Estou aberto a tudo", disse. A declaração reforça que, embora tenha mercado em outras ligas e continentes, a prioridade de De Bruyne é permanecer na Inglaterra.

"Honestamente, ainda acredito que posso performar neste nível, como estou mostrando, mas entendo que clubes têm que tomar as suas decisões. Se talvez o time não estivesse sofrendo como atualmente, e eu voltasse como fiz neste ano, talvez eles tomassem outra decisão", ponderou.

A saída de De Bruyne ganha novos contornos com a revelação de que não houve qualquer tentativa de negociação por parte do Manchester City. "Depois que a decisão se tornou pública, virou mais um alívio quando eu me pronunciei para o mundo, em comparação a quando ninguém sabia."

Enquanto o futuro segue indefinido, De Bruyne garante que seguirá comprometido até o fim da temporada. O belga segue como uma das principais peças de Pep Guardiola na reta decisiva do Campeonato Inglês.

O City volta a campo nesta terça-feira, às 16h, pelo horário de Brasília, diante do Aston Villa, no Etihad Stadium.