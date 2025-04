Klaus Schwab deixa presidência do Conselho de Administração do Fórum Econômico Mundial

Klaus Schwab informou nesta segunda-feira, 21, sua renúncia do cargo de presidente do Conselho de Administração do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês). De acordo com o Regimento do Fórum, o Conselho nomeou, por unanimidade, o vice-presidente Peter Brabeck-Letmathe como presidente interino. Também foi criado um Comitê de Busca para a seleção de um futuro presidente.

"Após meu recente anúncio e ao entrar em meu 88º ano, decidi renunciar ao cargo de Presidente e membro do Conselho de Administração, com efeito imediato", informou Schwab, em comunicado divulgado nesta segunda pelo Fórum Econômico Mundial. A renúncia foi anunciada em reunião extraordinária do Conselho realizada no domingo.

No comunicado, o Conselho diz reconhecer as "realizações excepcionais" de Schwab. "Ele criou a principal plataforma global para o diálogo e o progresso, e o Conselho expressou sua gratidão por seus 55 anos de liderança incansável à frente do Fórum", descreve o documento.

"Em um momento em que o mundo passa por rápidas transformações, a necessidade de um diálogo inclusivo para navegar pela complexidade e moldar o futuro nunca foi tão crucial. O Conselho de Administração do Fórum Econômico Mundial destaca a importância de permanecer firme em sua missão e valores como facilitador do progresso. Com base em seu papel de confiança, o Fórum continuará a reunir líderes de todos os setores e regiões para trocar ideias e promover a colaboração", afirma o Conselho.