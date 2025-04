Marcello Noves revela que pai está internado e desabafa nas redes sociais: Volta logo para casa

Marcello Novaes usou as redes sociais no último domingo, dia 20 para contar aos fãs e seguidores que o pai, Jorge Novaes, está internado. Sem dar maiores detalhes a respeito da hospitalização, o ator falou sobre criar uma corrente positiva para que do patriarca de sua família possa voltar logo para casa.

Com uma foto beijando o rosto do pai, Marcello legendou a publicação com um desabafo:

Volta logo para casa meu pai! Seu lugar é lá, ao lado da sua família que tanto te ama. Sua presença nos fortalece, tá?! Tenho certeza que virá uma corrente muito positiva. Te amo, te amo, te amo!

O famoso recebeu apoio através dos comentários da foto, incluindo da ex-esposa, Letícia Spiller:

Melhoras pro nosso vovô Jorge. Amo muito vocês, escreveu a atriz.

Carol Castro também deixou sua mensagem de apoio:

Ai?melhoras para ele! Forte abraço, viu? Fé!