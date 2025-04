Trump volta a pedir cortes nas taxas de juros do Fed e acusa Powell de favoritismo político

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pedir cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e a atacar a postura de Jerome Powell na liderança do BC dos EUA, acusando-o de favoritismo político sobre a gestão anterior, do ex-presidente Joe Biden. Trump retomou argumento de que "praticamente não há inflação" no país, em publicação divulgada nesta manhã na Truth Social.

"Muitos estão pedindo por 'cortes preventivos' nas taxas de juros", escreveu o republicano, sem detalhar a quem se referia. "Powell está sempre 'atrasado demais', exceto no período de eleições, quando baixou juros para ajudar o sonolento Joe Biden, e depois Kamala Harris. E no que deu isso?"

Trump defendeu que os preços e custos "da maior parte das coisas" nos EUA estão em uma "boa trajetória de queda", como ele "previu que aconteceria", incluindo nos setores de energia e alimentos. "Mas pode ocorrer uma desaceleração da economia, a menos que o sr. Atrasado Demais, um grande perdedor, reduza as taxas de juros, AGORA", disse Trump, voltando a citar como exemplo o ciclo de relaxamento monetário do Banco Central Europeu (BCE) na Europa.