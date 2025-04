Reta final! Retrospectiva, mergulho na piscina e champanhe marcaram a madrugada do BBB25

Após a eliminação de Vitória Strada, que deixou o BBB25 com 54,52% dos votos, a madrugada foi de muita comemoração entre os três finalistas da temporada: Guilherme, João Pedro e Renata. O trio vibrou com a conquista da vaga na grande final e compartilhou momentos de emoção, nostalgia e gratidão.

Logo após o anúncio, os brothers receberam presentes especiais da produção, incluindo taças, champanhe e camisetas estampadas com a frase vote em mim.

E os presentes não pararam por aí. A produção também preparou para os participantes alguns vídeos relembrando a trajetória de cada um dentro do jogo. O momento mexeu com os ânimos do top 3, principalmente de Renata, que se emocionou ao assistir sua retrospectiva.

O clima de celebração continuou com um mergulho coletivo na piscina. Os três participantes pularam juntos, aos gritos de Obrigado, Brasil!

Durante o jantar, o papo foi tomado pela saudade das duplas formadas ao longo do reality. João Pedro comentou sobre o irmão gêmeo, e se questionou como ele estaria reagindo à sua chegada à final. Guilherme brincou dizendo

- Deve estar pulando até agora.