Governadores brasileiros manifestam pesar pela morte do papa Francisco

Governadores brasileiros de diferentes partidos políticos manifestaram pesar pela morte do papa Francisco nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos. Em postagens das redes sociais, eles lamentaram publicamente o falecimento do pontífice.

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) expressou seu lamento em postagem no X (antigo Twitter), mencionando que Francisco deixou um "legado de bondade".

"Nos despedimos hoje com muita gratidão do Papa que deixa esse mundo com a missão cumprida e um legado de bondade. Papa Francisco nos ensinou que a fé caminha junto com simplicidade e a esperança. Descanse em paz!", escreveu Tarcísio, em sua conta na rede social.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), também manifestou pesar através de uma postagem no X."Sua humildade e coragem inspiraram o mundo. Minas Gerais agradece e presta sua homenagem a esse grande homem que fez da fé um caminho de esperança e amor", escreveu Zema, em sua conta na rede social.

O governador do Rio Grande do Sul (PSDB-RS), Eduardo Leite, exaltou, via redes sociais, a simplicidade, a escuta atenta e a capacidade de acolhimento do papa Francisco."Há pessoas que entram para a história não por aquilo que dizem, mas pelo silêncio que rompem. O papa Francisco foi assim: sua voz quebrou silêncios profundos. Silêncios diante da injustiça, silêncios diante do sofrimento humano, silêncios diante da intolerância e da exclusão", postou Leite, no X. "Francisco deixa um legado único: mostrou que a força está na humildade, que o verdadeiro poder está no serviço, e que nenhuma transformação é possível sem diálogo, acolhimento e respeito profundo à dignidade humana."

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT-BA), se referiu a Francisco como "uma das maiores referências de fé, humanidade e coragem do nosso tempo". "Papa Francisco foi a voz dos pobres, dos esquecidos, dos que mais precisavam de justiça e dignidade", postou Jerônimo no X. "Que a gente siga honrando sua memória com atitudes concretas, construindo uma sociedade mais justa, humana e solidária. Descanse em paz, Santo Padre."

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), expressou que Francisco aproximou a igreja católica de todos os povos. "O mundo está, hoje, com o coração apertado pela partida do Papa Francisco. O vazio deixado por ele parece insubstituível", declarou Castro, em nota de pesar distribuída à imprensa. "Seu exemplo nos inspira a construir um mundo mais fraterno e solidário."

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB-ES), informou via redes sociais ter decretado luto oficial de três dias no estado em memória ao Papa Francisco. "Recebo com muita tristeza a notícia da partida do Santo Padre, Papa Francisco. Ele nos deixa um legado de simplicidade, compaixão e coragem, uma Igreja próxima dos mais vulneráveis e firmemente posicionada diante dos grandes desafios da política mundial", escreveu Casagrande, no X. "Sua voz firme em defesa dos mais vulneráveis, sua fé aliada à coragem e sua simplicidade tocaram o mundo. Um exemplo que seguirá nos guiando."

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT-RN), manifestou em uma rede social que a "luta incansável" de Francisco por paz, justiça social e dignidade humana "tocou o coração de milhões". "Papa Francisco foi mais do que um líder da Igreja; foi um farol de esperança e compaixão, sempre ao lado dos mais humildes e necessitados", postou Bezerra, em sua conta no X.