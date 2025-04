Rei Charles III presta homenagem a Papa Francisco e declara: Profundamente triste

Rei Charles III e Rainha Camilla prestaram suas homenagens ao Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira, dia 21. Em uma publicação nas redes sociais, o casal se mostrou profundamente triste com a notícia.

O começo do comunicado dizia:

Minha esposa e eu estamos profundamente tristes em saber da morte do Papa Francisco. Nossos corações se sentem de certa forma acolhidos com a notícia de que ele conseguiu compartilhar suas bênçãos de Páscoa com a igreja e com o mundo que ele serviu com tanta devoção durante toda sua vida e ministério. O Santo Papa sempre será lembrado pela sua compaixão, sua preocupação com a unidade da Igreja e por seu compromisso incansável para as causas comuns a todas as pessoas com fé e a todos que trabalham em benefício do próximo. Sua crença, que se preocupava com a Criação é uma expressão existencial de fé em Deus, ressoada por tantos ao redor do mundo. Por meio do seu trabalho e carinho tanto pelas pessoas, quanto pelo planeta, ele tocou a vida de tantas pessoas.

Ao finalizar, o casal ainda relembrou que visitou o pontífice há menos de um mês, durante sua passagem pela Itália.

A rainha e eu lembramos com especial afeto nosso encontro com vossa santidade ao longo dos anos e estamos muito gratos por termos tido o privilégio de visitá-lo no início deste mês. Nós enviamos nossas condolências e profunda simpatia à Igreja que ele serviu com tanto amor e a todos os países pelo mundo que, inspirados por sua vida, estão em luto com essa perda devastadora desse seguidor cheio de fé de Jesus Cristo.