Quem é o carmelengo, que governa o Vaticano na ausência na ausência do papa Francisco

Na ausência do papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira, 21, a responsabilidade pela administração da Igreja Católica e do Vaticano é do camerlengo, cargo atualmente ocupado pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, nomeado pelo próprio Francisco em 14 de fevereiro de 2019.

Além de atuar durante a ausência do papa, o camerlengo tem outras funções essenciais dentro da Igreja, como organizar o funeral do pontífice e conduzir o conclave para a escolha de um sucessor.

Farrell assumiu essas funções, por exemplo, quando Francisco ficou mais de um mês, entre fevereiro e março, internado no Hospital Gemelli para tratar de uma pneumonia bilateral.

A palavra camerlengo vem do latim medieval camarlingus, que, em tradução livre, significa "funcionário da câmara do soberano".

Farrell é irlandês nascido em Dublin e tem 77 anos. Ele estudou na Universidade de Salamanca, na Espanha, e em seguida na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma.

Depois, licenciou-se em Filosofia e Teologia na Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, em Roma, e mais tarde cursou mestrado em Administração de Empresas na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos.

O atual camerlengo do Vaticano ingressou na carreira religiosa em 1966, por meio da Congregação dos Legionários de Cristo, e foi ordenado sacerdote em 24 de dezembro de 1978, no Vaticano, pelo cardeal Eduardo Francisco Pironio.

Foi capelão na Universidade de Monterrey, no México, e professor de Estudos Econômicos e responsável pelos seminários e escolas de Legionários de Cristo na Itália, Espanha e Irlanda.

Nomeado bispo-titular de Washington em 28 de dezembro de 2001, ele recebeu a consagração episcopal em 11 de fevereiro de 2002. Desde 2001, o religioso ocupou o cargo de Vigário Geral da Administração e Moderador da Cúria. Em 6 de março de 2007, foi promovido a bispo de Dallas, e em 15 de agosto de 2016 foi nomeado pelo papa Francisco prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida.

Em 9 de outubro de 2016 foi nomeado cardeal, e em 19 de dezembro do mesmo ano recebeu o anel cardinalício, o barrete e o título de cardeal-diácono de São Juliano Mártir. Em 2019 se tornou camerlengo da Igreja Católica, e em 1.º de junho de 2022 foi nomeado membro da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos.