Vitória Strada é eliminada; final do BBB25 é formada por Guilherme, Renata e João Pedro

A grande final foi formada! Neste domingo, dia 20, rolou a última eliminação da edição e com isso os participantes batalhando pelo prêmio foram decididos. Com 54,52% dos votos, Vitória Strada deixou a casa mais vigiada do Brasil, colocando Renata e João Pedro na final do BBB25, ao lado de Guilherme.

Após relembrar tudo o que rolou na tarde do domingo de Páscoa no BBB25, o programa ao vivo também mostrou alguns dos melhores momentos do top quatro.

Tadeu Schmidt entrou para conversar com os últimos emparedados, João Pedro, Renata e Vitória Strada. Além de, claro, bater um papo com o primeiro finalista, Guilherme.

Chegando a tão esperada hora da última eliminação, o apresentador do BBB fez mais um discurso impactante para os brothers e sisters. Depois de falar sobre os lados opostos dos quatro que estavam na casa ainda, ele anunciou a saída de Vitória Strada.