Red Bull Bragantino supera Cruzeiro, quebra tabu e chega à 3ª vitória seguida no Brasileirão

O Red Bull Bragantino conseguiu a sua terceira vitória seguida, todas por 1 a 0, no Campeonato Brasileiro, ao passar pelo Cruzeiro, neste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quinta rodada. Se de um lado, coloca o time paulista em quarto lugar, com 10 pontos, deixa o Cruzeiro com sete pontos, em sétimo, ainda sem vencer fora de casa.

O Bragantino antes tinha vencido o Botafogo, em casa, e o Sport, fora, e agora quebrou um longo tabu de quase 30 anos sem ganhar do time mineiro. O último triunfo tinha acontecido em 3 de setembro de 1995, quando ganhou por 2 a 1. Desde então, em sete jogos, o Cruzeiro tinha a seu favor quatro vitórias e três empates.

Este jogo marcou a despedida do Estádio Nabi Abi Chedid, que vai se transformar numa moderna arena. Neste período, de quatro a cinco anos o Bragantino vai mandar seus jogos no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, totalmente remodelado, também na cidade de Bragança Paulista.

Antes do jogo, a direção do time da casa anunciou o corte de quatro jogadores devido um quadro viral: Cleiton, Fabrício, Eduardo e Matheus Fernandes. Ainda durante o primeiro tempo, Lucas Barbosa também se sentiu mal e foi substituído por Vinicinho.

O Cruzeiro começou o jogo com mais intensidade, dando boa impressão. Mas logo o Bragantino equilibrou as ações e passou a criar chances de gol. Assustou num chute de Mosquera, defendido por Cássio, depois numa finalização em diagonal de Eduardo Sasha que bateu no pé da trave esquerda e, por fim, marcou seu gol.

O lance começou numa saída errada de Cássio, que tentou dar um chutão para frente. Mas pegou mal na bola, que caiu na intermediária no pé de um adversário. Em quatro toques, o time paulista chegou ao gol, com Sasha tocando lateralmente para Jhon Jhon. De frente, ele chutou no lado esquerdo de Cássio, aos 14 minutos.

O time mineiro demorou para reagir, mas conseguiu dominar as ações nos últimos 15 minutos, quando praticamente empurrou o Bragantino para seu campo de defesa. Teve a seu favor um possível pênalti de Capixaba sobre Matheus Pereira. O VAR, porém, viu uma mão no início da jogada e não marcou a penalidade.

Com Gabigol no lugar do apagado Christian, o Cruzeiro voltou totalmente agressivo no segundo tempo. Aos quatro minutos, os cruzeirenses pediram um toque no braço do zagueiro Gusmán na pequena área. Mas o VAR, outra vez, não anotou pênalti para o visitante.

Na cobrança de escanteio, Villalba desviou e cabeça e a bola explodiu no travessão e saiu de lado. Num contra-ataque, o Bragantino quase ampliou com chute rasteiro de Eric Ramires e defendido por Cássio, aos 14 minutos.

O goleiro também evitou o segundo gol aos 22, quando Hurtado soltou uma bomba e Cássio espalmou. E o Bragantino quase ampliou aos 28, numa cabeçada de Pedro Henrique que tocou de leve no pé da trave direita pelo lado de fora.

Apesar da pressão do Cruzeiro, o Bragantino mostrou, de novo, forte 'poder de sofrimento' e se defendeu bem. Aos 42 minutos, ainda teve outra grande chance para marcar o segundo gol, num chute forte de SantAnna, que exigiu uma grande defesa de Cássio. Ele saltou, deu um tapa na bola que ainda bateu na trave e saiu em escanteio. Com tantos gols perdidos, seria um castigo sofrer o empate.

No outro fim de semana, pela sexta rodada do Brasileirão, o Red Bull Bragantino vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, domingo, às 20h30. No mesmo dia, um pouco mais cedo, às 18h30, o Cruzeiro vai receber o Vasco no Mineirão. Antes disso, na quinta-feira fará seu terceiro jogo pela Copa Sul-Americana diante do Palestino, no Chile, atrás de seus primeiros pontos no Grupo E, mo qual está zerado e com duas derrotas.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 CRUZEIRO

RED BULL BRAGANTINO - Lucão; Andrés Hurtado (SantAnna), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Gustavinho), Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Vinicinho), Eduardo Sasha (Isidro Pitta) e Henry Mosquera (Fabinho). Técnico: Fernando Seabra.

CRUZEIRO - Cássio; Jonathan Jesus (Walace), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo), Christian (Gabigol) e Matheus Pereira; Wanderson (Dudu) e Kaio Jorge (Dinenno). Técnico: Leonardo Jardim.

GOL - Jhon Jhon, aos 14 minutos do primeiro tempo.

CARTOES AMARELOS - Gabriel e Gusmán Rodríguez (RBB). Matheus Pereira, Villaba e Fabrício Bruno (CRU).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - R$ 272.765,00.

PÚBLICO - 6.916 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).