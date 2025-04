Alonso ?desculpa? Bortoleto após brasileiro quase bater no espanhol no GP da Arábia Saudita

Durante o GP de Fórmula 1 da Arábia Saudita, neste domingo, no Circuito de Jeddah, houve um momento de tensão envolvendo o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, novato da Sauber, e o experiente Fernando Alonso, da Aston Martin. Os dois quase se chocaram na 24ª volta, após a saída do safety car.

Tudo aconteceu quando o neozelandês Liam Lawson, da Red Bull, ultrapassou o jovem. Sem informações de que Alonso estava atrás, Bortoleto reagiu rapidamente visando recuperar a posição e acabou movimentando o carro para a linha de fora tentando fazer um "X". Na ação, o paulista colocou o espanhol muito próximo do muro. Alonso tentava aproveitar a oportunidade e passar Bortoleto.

"Eu não sabia que tinha mais um carro atrás, a única informação do engenheiro era que tinha só um carro. Ele (Lawson) passou de DRS, eu fui abrir a curva para tentar um X na saída, o que seria bem difícil, e acabei encontrando o Alonso. Quase acontece um acidente, graças a Deus não deu nada", confirmou Bortoleto à Band.

Curiosamente, Fernando Alonso é mentor e agente de Gabriel desde 2022. O bicampeão foi peça importante na entrada do paulista na Fórmula 3 e tem dado apoio integral na principal categoria do automobilismo. Alonso também comentou a situação e desculpou seu pupilo.

"Quase nos chocamos, mas bem, escolhi ir por fora, que era um pouco arriscado, e ele não me viu, logicamente. Felizmente, conseguimos passar perto do muro e tive que cortar a primeira curva. Devolvi a posição rapidamente para evitar uma penalidade. Não tem problema, são coisas que acontecem", disse o titular da Aston Martin.

Após um fim de semana complicado que incluiu um problema no carro no treino livre e uma largada na última posição devido a um erro na classificação, Bortoleto terminou a prova na 18ª colocação, sem somar pontos e completando mais um desempenho abaixo do esperado em sua temporada de estreia na Fórmula 1. A corrida foi vencida pelo australiano Oscar Piastri.

Nas corridas anteriores, Bortoleto concluiu o GP do Bahrein, em Sakhir, na 18ª e última posição, foi 19° no Japão, 14° na China e abandou na Austrália após rodar na chuva.