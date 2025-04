Atlético-MG derrota Botafogo em belo jogo no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro

Em um jogo muito bem disputado tecnicamente, o Atlético-MG derrotou o Botafogo, neste domingo, no Mineirão, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O único do jogo foi marcado por Cuello, que levou a equipe mineira aos cinco pontos, mesma pontuação dos cariocas.

O Atlético tentou se impor desde o início, mas foi o Botafogo quem chegou primeiro com mais perigo. Gregore tabelou com Artur e finalizou para boa defesa de Everson, aos cinco minutos.

O Atlético-MG devolveu aos sete minutos, após indecisão da zaga botafoguense, Cuello quase abriu o placar para o Botafogo.

O jogo ficou eletrizante e os goleiros foram os protagonistas. Cuello forçou John a fazer boa defesa, enquanto Everson espalmou arremate de Artur, após lindo domínio de bola do jogador botafoguense.

Rony e Igor Jesus acumularam mais oportunidades. Com 27 minutos, foram oito finalizações na partida, quatro de cada lado.

Os times mantiveram o ritmo intenso de passe e movimentação, mas os setores defensivos passaram a neutralizar mais as jogadas de ataque. Com isso, as oportunidades rarearam e o placar não foi alterado até o final do primeiro tempo.

O Atlético voltou do intervalo com Gustavo Scarpa e Gabriel Menino. E o time mineiro ratificou sua força nas bolas alçadas, ao abrir o placar aos dois minutos com Cuello, após escanteio cobrado por Menino. O lance foi analisado e validado pelo VAR.

O jogo que já era bastante disputado ficou ainda mais aberto. Igor Jesus quase empatou, mas Cuello e Natanael tiveram chance de ampliar a vantagem mineira.

Aos 15 minutos, David Ricardo foi expulso após falta em Hulk. O lance foi analisado pelo VAR porque o árbitro havia dado apenas cartão amarelo.

O técnico Renato Paiva fez três alterações para tentar ajustar a parte tática do Botafogo. Alex Telles, Danilo Barbosa e Mateo Ponte entraram, mas foi o Atlético que quase fez o segundo. John fez grande defesa em finalização de Menino e Scarpa, livre, chutou em cima da zaga.

Os últimos 15 minutos foram marcados por lances mais ríspidos e faltas desnecessárias, talvez pelo cansaço apresentado pelos jogadores. Com isso, a vitória atleticana foi concretizada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 0 BOTAFOGO

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Junior Alonso, Lyanco e Caio Paulista (Gabriel Menino); Fausto Vera, Rubens e Igor Gomes (Gustavo Scarpa); Cuello (Bernard), Hulk (Saravia) e Rony (João Marcelo). Técnico: Cuca.

BOTAFOGO - John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, David Ricardo e Cuiabano (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur (Danilo Barbosa), Igor Jesus e Matheus Martins. Técnico: Renato Paiva.

GOL - Cuello aos dois minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rony, John, Cuello, Hulk, Danilo Barbosa

CARTÃO VERMELHO - David Ricardo.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 889.771,68.

PÚBLICO - 24.528 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).