Thaila Ayala abre álbum da festa de dois anos de idade de Tereza, filha com Renato Góes

Muito amor envolvido! No último sábado, dia 19, rolou a festa de aniversário de Tereza, filha de Renata Góes e Thaila Ayala. A atriz abriu nas redes sociais detalhes da decoração do dia especial.

Na legenda, Thaila agradeceu aos responsáveis pela festa e comemorou que eles puderam colocar em prática todos os sonhos.

Essa é uma carta aberta de amor e gratidão para vocês ARTISTAS que fazem essa mágica acontecer. Tirar um sonho da nossa cabecinha e transformar em uma realidade ainda mais magnífica do q a gente foi capaz de imaginar. Acho q se eu tivesse q resumir o trabalho de vocês agora, era mais ou menos isso, mas como é impossível resumir esse trabalho de vocês fica difícil parar por aqui.

A pequena, fruto do relacionamento de Thaila e Renato, comemorou dois anos de idade. Nos Stories do papai, ela surge se divertindo muito com os amiguinhos - com direito a cama elástica.