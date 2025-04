Filha de Maria Gladys nega má relação dela e da mãe com vizinhos

Como você acompanhou, Maria Gladys e Maria Thereza, filha da atriz tiveram os nomes envolvidos em uma polêmica em que elas supostamente estariam causando desconforto nos moradores de Santa Rita de Jacutinga, cidade de Minas Gerais.

Em entrevista para o Portal Leo Dias, a filha da artista negou que estaria em uma confusão com a sua mãe. Além disso, Maria comentou que tem uma boa relação com a celebridade e com os seus vizinhos:

Pessoal conhece ela, minha mãe mora aqui há dez anos, então o gerente da pousada conhece minha mãe, deixou ela ficar aqui. Minha mãe é conhecida aqui, ela come pagando no restaurante da amiga dela, porque quando eu fiquei sabendo que ela estava dura, entrou dinheiro. Tá tudo bem, mas é preciso esclarecer isso.