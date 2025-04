Bruna Biancardi rebate comentário sobre seu almoço de Páscoa: Esquecemos o real significado?

Bruna Biancardi comemorou o feriado ao lado de amigos e família com um almoço luxuoso de Páscoa no último sábado, dia 19. Porém, ao compartilhar a decoração e o momento de sua vida, a influenciadora foi alvo de críticas nas redes sociais, mas ela não se calou.

No Instagram, a mamãe de Mavie publicou um vídeo de como tinha deixado a sua casa para receber seus convidados e os internautas perceberam a presença de coelhinhos da páscoa. Porém, essa atitude acabou incomodando algumas pessoas:

Tudo bonito, mas infelizmente o coelho roubou totalmente o sentido da Páscoa, o verdadeiro espírito da Páscoa foi esquecido. Felicidade a família, que Deus possa estar presente na festa dele na próxima vez, escreveu uma seguidora.

No entanto, Bruna não se calou e rebateu o comentário, dizendo que Deus estava com eles durante a comemoração, mesmo que tenha colocado coelhos na decoração:

Ele estava presente em nosso almoço, como está presente todos os dias em nossas vidas. Só porque colocamos coelhos, esquecemos o real significado? A decoração foi pensada com carinho pra criar boas memórias pra nossa filha e para as crianças que estavam aqui. Espero que, mesmo com opiniões diferentes, a gente consiga respeitar o espaço e o momento do outro. Afinal, é Páscoa né? Desejo amor para você.