São Paulo ainda tem risco de temporais neste feriado prolongado? Veja como fica a previsão

Depois das fortes chuvas registradas na capital, ABC e litoral de São Paulo, neste domingo de Páscoa, 20, a frente fria segue em direção ao Espírito Santo e ao norte de Minas Gerais. Embora o sol reapareça em grande parte do interior paulista, ainda pode chover com moderada a forte intensidade na divisa de São Paulo com Minas.

"As áreas de instabilidade vão se intensificar no decorrer do dia nesses dois Estados e permanecem sobre o Rio de Janeiro, mas as nuvens carregadas se afastam de grande parte do Estado de São Paulo", afirma a Climatempo.

Neste domingo, a Grande São Paulo fica nublada e com chuva a qualquer hora, mas de fraca a moderada intensidade. "O litoral paulista tem um dia nublado, com chuva e ventos marítimos moderados e frequentes no decorrer do dia", acrescenta a empresa brasileira de meteorologia.

No sábado, 19, as tempestades causaram transtornos em diversas cidades do ABC e do litoral paulista, com alagamentos e deslizamentos. No Guarujá, a sirene da comunidade da Barreira foi acionada, e os moradores precisaram se deslocar imediatamente para um local seguro.

Cidade de São Paulo

Após dois dias consecutivos de fortes temporais, a capital paulista amanheceu com muitas nuvens.

"A frente fria que mudou o tempo em São Paulo já se afastou para o litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo, porém a circulação dos ventos contra a costa paulista deixa o domingo de Páscoa com muitas nuvens, chuva fraca e chuviscos intermitentes no decorrer do dia, mas sem previsão de novos temporais", estima o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O declínio das temperaturas nos próximos dias, especialmente durante as madrugadas, será causado pelo ar frio de origem polar que se espalha sobre a região Sudeste e também atinge a cidade de São Paulo.

Veja a previsão para os próximos dias:

- Domingo: entre 17 ºC e 22 ºC;

- Segunda-feira: entre 16 ºC e 22 ºC;

- Terça-feira: entre 15 ºC e 24 ºC;

- Quarta-feira: entre 17 ºC e 27 ºC.

A Meteoblue projeta que as temperaturas devem permanecer mais altas entre quarta-feira, 23, e quinta-feira, 24. Já com relação às chuvas, a expectativa é de maiores precipitações entre quinta-feira, 24, e o próximo sábado, 26.