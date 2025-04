Fabiana Justus se emociona ao visitar Cataratas do Iguaçu: Chorei de emoção, de gratidão, de paz

Fabiana Justus está aproveitando uma viagem em família a Foz do Iguaçu, no Paraná, com o marido e os três filhos. A influenciadora compartilhou novos registros dos passeios, nos quais surge emocionada ao visitar as cataratas.

Ao publicar as fotos no Instagram, a famosa usou a legenda para descrever os sentimentos de ver de pertinho o conjunto de quedas de água.

Hoje vivi um daqueles momentos que marcam a alma! Fui bem cedinho nas Cataratas, antes do parque abrir. A força da natureza, o som da água, a energia do lugar? tudo me tocou de um jeito muito especial. Fechei os olhos, respirei fundo, rezei, agradeci? Senti cada gota como um abraço da vida.

Em seguida, Fabiana revelou que ficou tão tocada que chorou:

Chorei? de emoção, de gratidão, de paz. Foram lágrimas leves, como a água que me tocava. Tem dias que a gente simplesmente se reconecta. Hoje foi assim? um presente de Deus e da natureza direto para o meu coração.